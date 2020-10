Er moet snel een einde komen aan de "mensonterende praktijken" rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Gedeputeerde in het provinciebestuur Anne Koning ziet de ruim aangenomen motie van de SP als ondersteuning van het beleid.

"We weten dat er een woningnood is, ook voor arbeidsmigranten. Maar het laten slapen van arbeidsmigranten in tenten en hutjes valt niet uit te leggen en is ook pijnlijk om te zien", zegt SP-fractievoorzitter Lies van Aelst. Haar partij voert al langer ook landelijk actie tegen de uitbuiting van seizoenwerkers.

Ernstige misstanden

Inzet is om een einde te maken aan de constructie waarbij een uitzendbureau naast werkgever ook huisbaas van een arbeidsmigrant is. "Totdat dit geregeld is, moet provinciaal toezicht er voor zorgen dat ernstige misstanden worden voorkomen. De provincie heeft hierin ook een verantwoordelijkheid."

Niet alle werkgevers doen het slecht, zegt Van Aelst. "Het kaf moet van het koren gescheiden worden. Te vaak zien we onwenselijke situaties waar mensen op elkaar gepropt wonen in te dure en kleine huisvesting. Een situatie die mede gezien de huidige coronacrisis onwenselijk is en vraagt om een snel en effectief ingrijpen."

De provincie is al sinds 2019 bezig om de huisvesting van arbeidsmigranten te onderzoeken én te bespreken, zegt gedeputeerde Anne Koning. "We zien nog steeds dat er niet voldoende en fatsoenlijke woonruimte voorhanden is. Het is onze intentie om ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten niet weggestopt worden, niet achter de kas worden gewerkt."

Daarvoor is ze in gesprek met uitzendbureaus, tuinders én gemeentes. "Westland is daarin een pilotgemeente. Maar het is überhaupt niet eenvoudig om spoedige oplossingen te realiseren."