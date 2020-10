De strandhuisjes aan de kust bij Kijkduin blijven de komende vijf jaar staan. De mogelijke uitbreiding met nog eens veertig recreatieverblijven komt er echter niet.

De veertig recreatiehuisjes werden in 2016 op het strand bij Kijkduin neergezet. Er werd afgesproken om na vijf jaar te bekijken of er voldoende animo voor is en of ze geen problemen opleveren.

Het aantal gasten in de strandhuisjes heeft alle verwachtingen overtroffen, melden de twee ondernemers aan wethouder Hilbert Bredemeijer. Toeristen uit binnen- en buitenland weten de weg te vinden naar Kijkduin, ook buiten de vakanties.

Bovendien levert het de lokale economie een impuls op, schrijft Bredemeijer aan de gemeenteraad: "Over het algemeen besteden verblijfstoeristen meer dan gewone strandbezoekers. Naast de extra bestedingen, dragen de exploitatie en het beheer van de strandhuisjes ook bij aan een verhoging van de directe en indirecte werkgelegenheid."

Hoewel de verdubbeling van de huisjes "aannemelijk" lijkt, ziet de wethouder ook dat er vanuit natuurorganisatie veel weerstand is tegen bouwen op of aan het strand.