Vier mannen (45, 49, 51 en 66 jaar oud) uit Den Haag en Rijswijk zijn dinsdagavond opgepakt op verdenking van grootschalige handel in versnijdingsmiddelen voor drugs. De politie deed invallen in meerdere woningen en een garagebox aan de Spoorlaan in Den Haag, zo meldt de politie woensdag.

Agenten vonden daar onder meer een vuurwapen, patronen, pallets met dozen met versnijdingsmiddelen, geld en goederen voor het verpakken en wegen van drugs.

De recherche was half september begonnen met een onderzoek naar mogelijke handel van versnijdingsmiddelen. Het onderzoek leidde dinsdag naar de aanhouding van de 51-jarige verdachte in Veenendaal. Na zijn aanhouding vonden doorzoekingen plaats in meerdere garageboxen aan de Spoorlaan in Ypenburg. De drie andere verdachten werden eveneens dezelfde dag aangehouden. Ook in drie woningen vonden daarna doorzoekingen plaats.

Twee mannen zijn inmiddels weer vrijgelaten. De andere twee worden binnenkort voorgeleid aan de rechter-commisaris. De mannen worden verdacht van handel in middelen die gebruikt worden om drugs als cocaïne mee te verdunnen. Door het vermengen met andere poeders wordt de puurheid van de drugs verminderd, maar wordt het volume vergroot.