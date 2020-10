De politie heeft dinsdagmiddag een waarschuwingsschot gelost om twee verdachten op te pakken op het Stationsplein, tegenover station Hollands Spoor.

Volgens een woordvoerder van de politie waren de twee mogelijk bewapend en volgden ze de instructies van agenten niet op.

Rond 16.00 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen dat twee mannen in het gebied waren gezien met een vuurwapen. Toegesnelde agenten gebruikten een toenaderingstechniek die gebruikelijk is bij vuurwapengevaarlijke verdachten.



Omdat de twee de aanwijzingen van de dienders niet volgden, schoot een agent een waarschuwingsschot in de lucht. De twee zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het is nog onduidelijk of ze een vuurwapen bij zich hadden.

Een gedeelte van het plein is tijdelijk afgezet voor politieonderzoek.