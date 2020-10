Een man is maandagavond mishandeld op de Laan van Wateringseveld in Den Haag. Het slachtoffer dacht te hebben afgesproken met een vrouw via een datingsite, maar trof vijf mannen aan. "Hij is mishandeld door de vijf en raakte daarbij gewond", zo meldt de politie dinsdag.

"Het slachtoffer kreeg via een gratis datingsite contact met de 'vrouw' en dat mondde uit in een nachtelijke afspraak", laat de politie weten. "Toen het slachtoffer zijn auto in de omgeving van de afgesproken plek parkeerde, liepen de vijf onbekenden direct op zijn auto af en vielen hem lastig."

De verdachten sloegen en schopten het slachtoffer en beschadigden zijn auto. "De vijf renden daarna in onbekende richting weg en lieten het slachtoffer achter." Hoewel de mishandelde man direct contact opnam met de politie, heeft het slachtoffer vooralsnog geen aangifte gedaan.

Van de verdachten is een beperkt signalement afgegeven. "Het zijn vijf lichtgetinte mannen in de leeftijd van 25 à 30 jaar."

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. Ook waarschuwt de politie voor de gevaren rondom online dating.