De Haagse gemeenteraad heeft maandag opnieuw een stokje gestoken voor een nieuwe locatie voor een fruitautomatencasino van het bedrijf Hommerson. Dat is vrijwillig verhuisd om ruimte te maken voor de vernieuwde Scheveningse boulevard, waardoor de komst van Legoland mogelijk werd.

Wethouder Revis kwam destijds onder vuur te liggen, omdat de gemeente het casino een plekje in winkelcentrum Leyweg had beloofd. De raad was bij dit besluit gepasseerd, en greep daarna in. De verhuizing van het casino ging daarna niet door, omdat politici vreesden dat daardoor meer mensen gokverslaafd zouden kunnen raken in Morgenstond en omgeving, kwetsbare wijken waar meer armoede en andere sociale problemen zijn dan elders in de stad.

De haven was toen al in beeld als alternatieve locatie. Maar dat zou niet gebeuren zonder dat de raad hierover iets te zeggen zou hebben, beloofde Revis toen nog. Maar maandagavond greep raadslid Pieter Grinwis van CU/SGP opnieuw in. Want Grinwis zag bij het doornemen van de de vergunningaanvragen van bedrijven ineens plannen voor een verbouwing, voor een nieuwe gokhal aan de Doctor Lelykade in de haven. Daarbij zou ook het bestemmingsplan veranderen.

Na een mailtje aan het team van wethouder Anne Mulder, de opvolger van Revis, werd duidelijk dat de vergunning al bijna verleend zou worden, want nergens stonden de regels een verhuizing naar de haven in de weg. "Als wij vanavond niet stemmen, dan kunnen we niets meer", hield hij de raad voor. "In de haven zijn al zoveel woningen gebouwd, terwijl de afspraak is dat we ruimte over moeten houden voor havenindustrie." Daar stemde uiteindelijk bijna de hele raad mee in.

Wethouder Anne Mulder moet nu met Hommerson gaan zoeken naar een nieuwe plek in Scheveningen, buiten de haven.