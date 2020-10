Een grote groep demonstranten is maandagavond gaan zitten op het Plein in Den Haag. De groep voert opnieuw actie tegen de coronamaatregelen. Op veel plekken in de binnenstad staan politievoertuigen en lopen agenten rond. Ook de Mobiele Eenheid (ME) staat klaar.

Vanaf deze maandag mag er alleen nog maar gedemonstreerd worden op een vaste plek, die vooraf is afgesproken. Een protestmars door de stad wordt niet meer toegestaan vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen, zo liet de Veiligheidsregio Haaglanden eerder maandag weten.

"Dat betekent dat demonstranten geen route mogen lopen, omdat blijkt dat tijdens het lopen van routes het moeilijker is afstand te houden. Afgelopen tijd is te vaak gebleken dat met organisatoren van onaangekondigde demonstraties geen afspraken kon worden gemaakt en dat zij zich niet aan de coronamaatregelen hielden", aldus de veiligheidsregio.

Verschillende actiegroepen lieten al weten te gaan demonstreren in Den Haag. Viruswaarheid riep dit weekend op om de komende dagen naar het Plein in Den Haag te komen om te protesteren tegen de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland.

Om de nieuwe regelgeving van de veiligheidsregio rondom de demonstraties te handhaven is uit voorzorg onder meer de toegang tot het Binnenhof afgesloten en staat de marechaussee klaar voor de ingang van de Tweede Kamer op het Plein.

De afgelopen dagen hebben de demonstraties tegen de coronamaatregelen op en rondom het Plein voor de nodige onrust gezorgd. Zo werden donderdag 82 demonstranten aangehouden en tijdens het protest dat zaterdag plaatsvond werd onder anderen ook Viruswaarheid-voorman Willem Engel opgepakt.