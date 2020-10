Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, gaat bezwaar maken tegen het gebiedsverbod dat hem voor Den Haag is opgelegd. Engel zei maandag dat hij tijdens de looptijd van het verbod niet naar Den Haag zal komen, zolang hij juridisch niet in het gelijk is gesteld.

De voorman van de protestbeweging werd dit weekend samen met twee anderen aangehouden tijdens een onaangekondigd protest tegen het coronabeleid op het Plein in Den Haag.

Het drietal kreeg een gebiedsverbod van tien dagen, omdat ze worden verdacht van overtreding van de Wet op openbare manifestatie en opruiing.