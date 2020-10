Een rijdende concertzaal van 14 meter lang komt maandag en dinsdag langs bij basisschool De Bras in de Haagse wijl Ypenburg. Winnaars van het Prinses Christina Concours treden op en informeren de scholieren over klassieke muziek.

De concertzaal is afgelopen zomer 'coronaproof' gemaakt. De trailer is uitschuifbaar met een uiteindelijke omvang van 14 meter lang en 7 meter breed. Het is de enige concertzaal ter wereld die kan rijden.

In het voertuig treden drie muzikanten uit de Haagse regio op. Zij proberen basisschoolleerlingen te inspireren en enthousiast te maken voor klassieke muziek.