De ziekenhuizen in Den Haag, Leiden en de rest van de regio West moeten hun reguliere behandelingen, zoals oog- en knieoperaties gaan afschalen om opname van COVID-19-patiënten komende tijd mogelijk te houden. Operaties worden mogelijk wekenlang uitgesteld.

Dat is zondagmiddag bekendgemaakt door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) afdeling West. Het betreft behandelingen in het LUMC in Leiden, het HMC en Haga in Den Haag, maar ook de ziekenhuizen in Zoetermeer, Delft, Gouda en Leiderdorp.



Volgens het ROAZ moet in ieder geval 40 procent van de reguliere behandelingen, oftewel geplande zorg, worden afgeschaald.

Voorzitter Martin Schalij van het ROAZ rept over "een zeer zorgelijke situatie". Volgens hem groeit het aantal patiënten met corona sneller dan verwacht, maar zijn er ook veel zorgmedewerkers uitgeschakeld. "Ze hebben een zieke partner thuis, of ze zijn zelf net getest."

De druk op de ziekenhuizen is volgens hem enorm. Vooral in Den Haag stroomt het volgens hem over. In totaal zijn 120 bedden nu bezet in alle ziekenhuizen in West met COVID-19-patiënten. "Het is echt een veel groter probleem aan het worden, dan in het voorjaar", aldus Schalij. Er liggen relatief weinig mensen op de ic's, maar de mensen hebben wel intensieve zorg nodig. Ze hebben koorts of beademing nodig."

Overleg met Duitsland

Inmiddels wordt volgens hem al met Duitsland overlegd om patiënten over te plaatsen. "We proberen uit te plaatsen, waarbij zelfs Duitsland al wordt verkend."

Het ROAZ West doet een dringend beroep op ziekenhuizen in andere regio's waar nog wel voldoende capaciteit beschikbaar is, om de zorg voor COVID-19-patiënten over te nemen. Martin Schalij, voorzitter van de ROAZ West: "De druk op de zorg raakt iedereen. Het is heel akelig dat mensen niet geopereerd kunnen worden en dat sommige patiënten nu al in ziekenhuizen aan de andere kant van het land moeten worden opgenomen."

Het afschalen van 40 procent van de reguliere zorg heeft volgens het ROAZ grote gevolgen voor de niet-COVID-19-patiënt. Het gaat dan om geplande zorg die tijdelijk uitgesteld kan worden. "Dat blijft een nare boodschap voor de betreffende patiënt, die misschien al lang wacht op deze ingreep, zoals een knie- of oogoperatie. Maar dit voorkomt wel dat acute zorg en zorg als transplantaties of ingrepen bij kankerpatiënten moeten worden stilgelegd als het aantal COVID-19-patiënten blijft toenemen."

Opvang patiënten in regio heeft voorkeur

Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) berekent volgens het ROAZ dagelijks wat de prognose is van het aantal COVID-19-patiënten op de intensive care en in de klinieken voor de regio's. "Helaas zien wij in regio West dat de werkelijke cijfers hoger zijn. Er zijn meer besmettingen en meer COVID-19-patiënten die moeten worden opgenomen en daardoor ook meer (ic-)opnames dan is voorspeld."

Schalij benadrukt dat het de voorkeur heeft om patiënten in eigen regio of zo nodig elders in het land op te vangen. "Overplaatsingen naar Duitsland moet zo lang als mogelijk voorkomen worden."