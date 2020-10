Tientallen demonstranten hebben zondag in Scheveningen gedemonstreerd om een vuist te maken tegen kindermisbruik en de omstreden 'pedopartij': Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) en om bewustwording te creëren voor dit thema.

"We geven deze dag de kinderen en overlevenden van misbruik een stem door middel van diverse sprekers", zegt de organisatie op Facebook.

De demonstratie vond plaats bij het Vissersvrouwtje aan de Strandweg in Scheveningen. Ongeveer honderd demonstranten hadden zich daar verzameld. De demonstratie verliep rustig. De politie was aanwezig om de demonstratie in goede banen te leiden.

De omstreden 'pedopartij' PNVD komt naar eigen zeggen op voor een vrij, humaan en liberaal Nederland. De partij vindt dat personen van alle leeftijden, dus ook kinderen, het recht hebben te beschikken over hun eigen lichaam. De partij pleit daarom voor seksuele zelfbeschikking.

Correctie: Eerder werd in dit artikel vermeld dat Save the Children Nederland de demonstratie organiseerde, maar dit klopt niet. Het gaat om een actiegroep die zichzelf op Facebook Save The Children / Stop PNVD noemt.