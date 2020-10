Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag tegen een boom gebotst. De inzittenden van de auto zouden vermoedelijk zijn gevlucht. Dit gebeurde op de Escamplaan in Den Haag.

Volgens calamiteitensite Disctrict8 zouden twee inzittenden weggerend zijn in de richting van Madestein. De politie zou een zoekactie zijn gestart, maar hierbij werd volgens de calamiteitensite niemand aangetroffen.

Niet veel later, tijdens het afhandelen van het incident, zou een man aan zijn komen lopen. De man beweerde de bestuurder van de auto te zijn. De politie heeft de man gecontroleerd en zou ook een drugs- en alcoholtest hebben afgenomen. De testen waren volgens de calamiteitensite negatief.

Of de man daadwerkelijk het voertuig bestuurde is vooralsnog onbekend.