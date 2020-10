Twee fietsers zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist in de Jan Hendrikstraat in Den Haag. De bestuurder probeerde daarna te vluchten, maar reed een straat verder tegen een geparkeerde auto aan en is gearresteerd door de politie.

De auto reed rond het middaguur de fietsers omver in de Jan Hendrikstraat. Volgens een getuige werd de automobilist achtervolgd door de politie voordat de aanrijding plaatsvond. "Het leek wel of er met 100 kilometer per uur werd gereden."

Na de aanrijding reed de verdachte met hoge snelheid door richting de Boekhorststraat, waar de auto tot stilstand kwam tegen een geparkeerde auto.

De twee fietsers zijn door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens zonder spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De recherche doet onderzoek in de Jan Hendrikstraat en de Boekhorststraat.