Een scooterrijdster is vrijdagavond gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een stadsbus. De buschauffeur wilde rechts afslaan vanaf de Escamplaan richting de Houtwijklaan, maar zag de naderende scooterrijdster over het hoofd.

Na de botsing viel de scooterrijdster hard op het asfalt en raakte gewond. De brandweer heeft samen met omstanders eerste hulp verleend en het slachtoffer afgedekt tegen de regen.

Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gestabiliseerd en naar het ziekenhuis gebracht.

De weg werd tijdelijk afgesloten voor verkeer.