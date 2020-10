Zorgpand Lozerhof in Den Haag wordt tijdens de komende winterperiode beschikbaar gesteld voor de opvang van daklozen. De locatie wordt per direct gereed gemaakt.

Het was dit jaar niet makkelijk om een locatie te vinden, mede door de uitbraak van COVID-19 en de anderhalvemeterregel.

De winteropvang gaat open op 1 november en sluit weer op 1 april 2021.

Daklozen zijn welkom als het een aantal dagen achter elkaar 0 graden of kouder is, of als het weer onaanvaardbare gezondheidsrisico's met zich meebrengt voor mensen die op straat leven. Op deze dagen kunnen daklozen in elk geval bij deze locatie terecht tussen 18.00 uur en 9.00 uur.