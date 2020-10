Op het eilandje in de Hofvijver in Den Haag wonen meer dan veertig soorten bodemdieren. Dat blijkt uit officiële waarnemingen door een team van biologen.

Zij voeren voor de landelijke Bodemdierendagen met een kano naar het eilandje waar premier Mark Rutte vanuit het Torentje op uitkijkt.

Bijna tien soorten pissebedden, grote aardkruipers en zakspinnen. Het is een greep uit de soorten bewoners op het kleine stukje grond. In totaal zijn er veertig verschillende soorten bodemdieren gezien. De kwaliteit van het bodemleven op het eiland krijgt dan ook een 9,1 van de biologen. Een cijfer dat aanduidt dat de bodem gezond is.

Volgens initiatiefnemer en bodemkenner Gerard Korthals van het Centrum voor Bodemecologie en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) Leeft er veel meer dan gedacht.

De grond van het eiland is volgens de onderzoekers wel verstoord. Zo groeien er veel brandnetels. Door de ligging - bijna geen mens zet voet op de plek - heeft het gebied veel rust.