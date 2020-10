GGD Haaglanden werkt in oktober mee aan een onderzoek van het RIVM waarbij naar de betrouwbaarheid van sneltesten wordt gekeken. Mensen met coronaklachten die zich bij de teststraat in Nootdorp laten testen, wordt gevraagd of zij aan het onderzoek mee willen werken.

Is dat het geval, dan krijgt de persoon twee testen. Voor het onderzoek worden daarvan de resultaten met elkaar vergeleken. Alleen de uitslag van de PCR-test wordt gegeven.

De afgelopen week testten 2.500 mensen in Den Haag en omstreken positief op corona. "De situatie in de regio is echt ernstig", aldus de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt donderdag na een vergadering met de Veiligheidsregio Haaglanden.