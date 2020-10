Een auto is donderdagavond hard tegen een boom aangereden op de Albardastraat in Den Haag. De twee inzittenden raakten hierbij gewond.

De bestuurder van de wagen verloor de macht over het stuur en de auto kwam tegen een boom tot stilstand. De hulpdiensten zijn uitgerukt om de slachtoffers bij te staan. De twee inzittenden zijn op een vacuümmatras gelegd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder van het voertuig is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Het flink beschadigde voertuig is door een berger afgesleept. De Albardastraat is tijdelijk afgesloten geweest.