Op het Plein in Den Haag is donderdagavond voor de derde avond op rij gedemonstreerd tegen onder meer de spoedwet en coronamaatregelen. Rond 19.00 uur stonden er meer dan honderd mensen. Later op de avond werden rond de tachtig mensen opgepakt.

De deelnemers van het protest werden meerdere keren gemaand om weg te gaan van het Plein. Een deel van hen zat rondom het standbeeld van Willem van Oranje en weigerde te vertrekken. De demonstranten zijn vervolgens omsingeld, opgepakt en in een HTM-bus naar het politiebureau gebracht.

De aanhoudingen verliepen rustig, aldus de politie.

Bij de demonstratie van woensdagavond werden in totaal vijftien mensen opgepakt. Veertien van hen luisterden niet naar de oproep van de politie om weg te gaan en werden vervolgens opgepakt. Eén man werd aangehouden voor belediging.