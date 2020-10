Vanaf 2021 gaat de afvalstoffenheffing in Den Haag met minstens 51,12 euro omhoog.

Het verschil met wat Hagenaren dit jaar betalen kan oplopen tot 62,88 euro. De heffing is afhankelijk van de grootte van een huishouden. Zo betaal je met een eenpersoonshuishouden minder dan met twee of met een groot gezin.

Doordat de kosten voor gemeente Den Haag om afval te verwerken zijn gestegen en er ook nog een stijging is in de belasting om afval te verbranden, moeten de prijzen worden aangepast.

Eenpersoonshuishoudens gaan 51,12 euro meer betalen (het nieuw bedrag is 93,16 euro), een tweepersoonshuishouden betaalt 57,48 meer in 2021 (het nieuwe bedrag is 329,52 euro) en de grootste stijger zijn de grote gezinnen. Die gaan van 297,60 euro naar 360,48 euro, een verschil van 62,88.

Wie te weinig verdient kan in sommige gevallen recht op kwijtschelding van de afvalstoffenheffing krijgen. Deze kunnen Hagenaren hier aanvragen.