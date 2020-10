Het Haagse vervoersbedrijf HTM start donderdag met een drukte-indicator. Reizigers kunnen op de website en de HTM reisapp een inschatting zien van de drukte in een tram of bus.

Dat meet het vervoersbedrijf op basis van reizigersaantallen van eerdere weken. Het gaat om een indicatie, dus niet om een actuele weergave van de drukte.

De drukte-indicator moet ervoor zorgen dat reizigers in coronatijd meer gespreid reizen en niet allemaal in dezelfde drukke bus of tram stappen.

De voorspelde drukte wordt in de reisplanner aangegeven met een symbool van één of meer poppetjes. Bij één poppetje is het rustig en zijn er veel zitplaatsen beschikbaar, bij twee poppetjes is de bezetting gemiddeld en bij drie poppetjes zijn er zeer waarschijnlijk alleen staanplaatsen beschikbaar.

De drukte-indicator sluit aan bij het landelijke initiatief van OV-bedrijven om informatie over drukte te leveren als onderdeel van de coronamaatregelen.