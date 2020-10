Een automobilist en een scooterrijder met bijrijder kwamen woensdagmiddag met elkaar in botsing op de Volendamlaan in Den Haag. Na het ongeval ging de automobilist er vandoor.

De bestuurder van de scooter en een getuige hadden het kenteken en een omschrijving van de doorgereden auto doorgegeven.

De politie wist contact te leggen met de eigenaresse van de auto. Ze keerde daardoor even later weer terug om met behulp van de politie de schadeformulieren in orde te maken.

Een van de opzittenden van de scooter raakte bij het ongeval gewond aan haar arm. Ze is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De toedracht van het ongeluk is niet bekend.