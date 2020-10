Op het Plein in Den Haag is woensdag opnieuw een demonstratie tegen de coronawet, die woensdag en donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld. Dinsdagavond werd ook al op dezelfde plek een protest gehouden.

Zo'n 50 tot 75 demonstranten zijn aanwezig. Zij staan voor de Tweede Kamer en dragen spandoeken met teksten als 'Spoedwet = dictatuur' en 'Geen muilkorf'.

Bij de demonstratie dinsdagavond waren zo'n honderd mensen aanwezig. Zij maakten een grote kring waarbij aanwezigen elkaars handen vasthielden.

De laatste tijd zijn er geregeld demonstraties tegen de coronaregels en de op handen zijnde spoedwet.