De politie toont dinsdagavond beelden in het opsporingsprogramma Team West van twee mannen die een student in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 augustus hebben beroofd in zijn woning aan de Haagse Waldorpstraat. Er werd onder meer een iPhone meegenomen.

Toen de student in de studentenflat na een feestje aankwam, stapte hij de lift in. Daar stonden meerdere mensen in. Toen hij uitstapte, werd hij gevolgd door een aantal mensen die ook op het feestje waren geweest.

Voor zijn deur bedreigden twee mannen de bewoner en moest hij zijn voordeur openmaken. Uit zijn huis werden onder meer een iPhone, kleding en twee dure koptelefoons meegenomen.

In de uitzending van opsporingsprogramma Team West worden dinsdagavond camerabeelden getoond van de twee verdachten.