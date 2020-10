De drukte in de ziekenhuizen, met name op de verpleegafdelingen in de regio Haaglanden, neemt zodanig toe dat coronapatiënten moeten worden verplaatst naar ziekenhuizen binnen en buiten de regio. Door de druk op de zorg ontkomen ziekenhuizen er ook niet aan om afspraken van andere patiënten opnieuw uit te stellen.

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding van het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) is druk bezig om waar mogelijk patiënten te verplaatsen. "Op die manier doen de ziekenhuizen er alles aan om de zorg zo goed mogelijk te laten doorgaan."

Toch is dit niet volledig mogelijk en moeten bestaande afspraken met patiënten soms opnieuw worden uitgesteld. "Hierover stemmen de ziekenhuizen continu met elkaar af. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van patiënten, maar het besef is groot dat deze situatie helaas ook veel van hen en hun naasten vraagt."

"Door de stijging van het aantal COVID-19-patiënten wringt de situatie, zeker in de Randstad, op dit moment zodanig dat op korte termijn het aantal reguliere opnames in de kliniek minstens met 10 tot 20 procent moet worden afgeschaald om de zorg aan COVID-19-patiënten te kunnen waarborgen", meldt het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

"De poliklinische zorg gaat vooralsnog gewoon door. Bij het afschalen van zorg wordt rekening gehouden met de urgentie van de zorg, zodat absoluut noodzakelijke zorg doorgang kan vinden."

Voorzitter: Bijna geen ruimte meer om patiënten op te nemen

Daarnaast bereiden de ziekenhuizen zich voor op een toename van ic-patiënten. Zij zijn volop bezig extra verpleegkundigen op te leiden voor het werken op de ic.

Martin Schalij, voorzitter van het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, roept iedereen op om zich echt aan de maatregelen te houden. "Het is een zorgelijke situatie waar we in zitten. We zien dat we bijna geen ruimte meer hebben om patiënten op te nemen. Ik verzoek echt iedereen dringend om zich aan de regels te houden en het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden."

"We werken in de regio nauw samen om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar deze tweede coronagolf aankunnen. Maar ik besef dat dit weer veel vraagt, van patiënten, hun naasten en van onze medewerkers. We moeten echt rekening houden met elkaar."