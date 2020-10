Een busje is maandagochtend tijdens het rijden in de brand gevlogen op de Hans Lodeizenstraat in Den Haag. De bestuurder bleef ongedeerd.

De bestuurder merkte toen hij de wijk uitreed ineens dat er flinke rookontwikkeling was ontstaan in zijn bus. Hij besloot zijn wagen aan de kant te zetten, de brandblusser erbij te pakken en de brand te blussen.



Om te controleren of de brand helemaal geblust was, werd de brandweer ingeschakeld. Deze kon snel retour toen bleek dat alle vlammen waren gedoofd.



Het busje heeft flinke schade opgelopen en is door een berger afgesleept. Hoe het kon gebeuren dat de bus ineens vlam vatten, is vooralsnog onduidelijk.