In een woning aan de Oudemansstraat in Den Haag is zondagavond een persoon overleden. Het bleek toch niet om een misdrijf te gaan, maar om een medische noodsituatie.

De hulpdiensten werden rond 23.00 uur gealarmeerd voor een medisch incident. Bij aankomst van de politie ging er een koolmonoxidemelder af. Uit metingen van de brandweer bleek al snel dat er geen koolmonoxidevergiftiging had plaatsgevonden.

Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd, maar ondanks de inzet van de hulpdiensten overleed het slachtoffer in de woning.

"Het ging om een medische noodsituatie waarbij iemand tevergeefs gereanimeerd is", laat de woordvoerder van de politie weten. "Aangezien er geen sprake is van een misdrijf of vermoeden daarvan, doen we daar verder geen woordvoering over."