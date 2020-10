De Nederlandse Volks-Unie demonstreert zondag om 14.00 uur op de Koekamp in Den Haag. Er is veel politie op de been. Beweging Movement X wordt ook in Den Haag verwacht voor een tegendemonstratie op de Korte Voorhout.

De rechts-extremistische beweging De Nederlandse Volks-Unie (NVU) demonstreert vandaag met de mededeling: "Nederland is ONS land en wij gaan geen millimeter prijsgeven wat betreft onze cultuur en tradities." De beweging gebruikt hiervoor de leus "White lives matter". Ook demonstreert de beweging tegen de noodwet omtrent de coronacrisis.

Beweging Movement X roept op om naar Den Haag te komen om een tegenreactie te geven op de demonstratie van de NVU. Als het aan Movement X ligt zijn de "Neonazi's niet welkom in Den Haag". De demonstratie van Movement X vindt plaats op de Korte Voorhout in Den Haag.

Zondagochtend werden er teksten op een elektriciteitskastje op de Koekamp gespoten. Op het kastje is onder meer te lezen: "NVU, rot op!" en "Nazi's Out!". Of Movement X de beweging is die de teksten heeft verkondigd is niet bekend.

Het is nu nog rustig op de plekken waar de demonstratie plaats gaat vinden. De politie zegt enkele personen te zien die vermoedelijk bij de demonstraties horen. Er is veel politie op de been om ervoor te zorgen dat de demonstraties rustig kunnen verlopen.