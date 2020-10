Bezoekers van de Bibliotheek Den Haag hoeven zich vanaf vrijdag niet meer te registreren bij binnenkomst. In de noodverordening van de Veiligheidsregio Haaglanden is het pand aangemerkt als "officiële doorstroomlocatie", waardoor registratie niet meer nodig is.

De registratie gold sinds dinsdag 18.00 uur als gevolg van de aanscherping van de coronamaatregelen. Bij sommige bibliotheken in Den Haag ontstonden daardoor wachtrijen.

Wel blijft het verzoek aan bezoekers om een mondkapje te dragen. Voor kwetsbare groepen zijn er in alle stadsdelen venstertijden.