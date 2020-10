De organisatie van de Royal Christmas Fair heeft, met het oog op de nieuwe coronamaatregelen, besloten om de zevende editie van de Haagse kerstmarkt te verplaatsen naar 2021.

"Het coronavirus zorgt voor een toenemende druk op onzekerheden en risico's en de onlangs aangescherpte maatregelen bevestigen dit", aldus de organisatie.

Het team zet daarom in op een kerstmarkt in 2021. Voor de verplaatste kerstmarkt is zelfs al een datum vastgezet. Het begint op donderdag 9 tot en met woensdag 22 december 2021. "Locatie is ook dan uiteraard het vertrouwde en romantische Lange Voorhout."

Even leek het erop dat de Royal Christmas Fair dit jaar gewoon door zou gaan. "Van ver buiten de stadsgrenzen bezoeken jaarlijks vele tienduizenden kerstliefhebbers de Royal Christmas Fair. Die enorme aantrekkingskracht maakt dat de risico's in de huidige situatie simpelweg te groot zijn."