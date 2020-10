Cornelis R. hoorde donderdag in hoger beroep opnieuw dertig maanden cel tegen zich geëist worden. De Hagenaar werd eerder veroordeeld voor het dreigen met een terroristisch misdrijf en verboden wapenbezit.

In mei kreeg R. zestien maanden cel opgelegd. Na de aanslag in Nieuw-Zeeland in 2019 waarbij 51 moskeegangers werden doodgeschoten, zou de voormalig HTM-beveiliger tegen enkele van zijn collega's hebben gezegd dat hij ervan had gesmuld. Volgens zijn collega's maakte hij ook duidelijk dat hij zelf een aanslag zou willen plegen. R. ontkende dat. Zijn dreigende taal was uitgelokt, omdat hij juist door zijn collega's werd gesard.

De rechtbank nam het dreigement serieus, omdat R. bij een schietvereniging zat en vuurwapens en munitie bezat. Bij een huiszoeking vond de politie ook nog eens een geladen semiautomatisch wapen naast het bed van R.. Een wapen dat de rechtbank typeert als een dat wordt gebruikt bij "afrekeningen in het criminele milieu en bij aanslagen waarbij vaak meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren zijn".

Niet eens

De rechtbank legde R. twee jaar cel op, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Daar ging hij tegen in beroep. Het OM, dat de straf te laag vond, deed hetzelfde. Die wil hem in elk geval voor 2,5 jaar achter de tralies hebben en nog een half jaar extra als hij opnieuw de fout in gaat.