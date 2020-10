In het water bij Om en Bij in het Haagse centrum is woensdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. De politie laat donderdagochtend weten dat er geen sprake is geweest van een misdrijf.

Politieduikers hebben het lichaam geborgen. De recherche doet onderzoek en heeft daarvoor zwarte schermen geplaatst aan de waterkant.



Omstanders zeggen dat het ‘een bekende verslaafde’ uit het opvanghuis op het Om en Bij betreft.

Of het daadwerkelijk om een persoon uit het opvanghuis gaat, kan de politie niet bevestigen.