Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de Haagsche rechtbank een half jaar cel geëist tegen de 31-jarige Roemeen Christian G., omdat hij in oktober 2017 verkleed als agent een Oekraïense toerist beroofd zou hebben van 2.000 euro en 1.500 dollar in de buurt van het Vredespaleis.

Volgens het OM was G. in het gezelschap van twee anderen en deed G. in zijn 'uniform' eerst een 'controle' voor de show bij een van zijn mededaders. Daarna hield hij de Oekraïner aan, die in het gezelschap was van diens vrouw en zoon.

De nepagent zei dat hij een "geldcontrole" moest doen en ging door de tas van de toerist heen, haalde daar op een gewiekste manier het geld uit en rende daarna weg.

De verdachte was niet op de zitting aanwezig. Pogingen om in de rechtszaal camerabeelden van de 'truc' te tonen liepen stuk op technische problemen. Zijn advocate, die de beelden eerder al had kunnen bekijken, vond de camerabeelden waarop haar cliënt door de politie was herkend, niet duidelijk en vroeg om vrijspraak.

G. heeft een lang internationaal strafblad met veroordelingen in Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en Finland, telkens voor oplichting van toeristen, verkleed als agent. Het OM verdenkt G. ook nog van een andere vergelijkbare oplichtingstruc, eveneens in Den Haag, maar kon die zaak niet rond krijgen. Ook de twee medeverdachten van G. zijn niet opgepakt.

Mocht de Roemeen conform de eis worden veroordeeld door de rechtbank dan hoeft hij niet meer terug naar de cel, want hij heeft al een half jaar in voorarrest doorgebracht.

De uitspraak is op 14 oktober.