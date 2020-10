In het water bij Om en Bij in het centrum van Den Haag is woensdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. De politie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak.

Politieduikers hebben het lichaam geborgen. De recherche doet onderzoek en heeft daarvoor zwarte schermen geplaatst aan de waterkant. De afgezette straat trok bekijks van omwonenden en voorbijgangers.



Omstanders zeggen dat het "een bekende verslaafde" uit het opvanghuis op het Om en Bij betreft. Of het daadwerkelijk om een persoon uit het opvanghuis gaat, kan de politie niet bevestigen.