Horecagelegenheden in Den Haag mogen hun tijdelijk grotere terrassen tot 1 mei volgend jaar laten staan. Dat heeft de gemeente woensdagochtend bekend gemaakt.

Overkappingen worden ook toegestaan. Zo krijgen horecaondernemers in de herfst- en wintermaanden extra ruimte om de capaciteit die ze als gevolg van de coronamaatregelen binnen kwijtraken, buiten te exploiteren.

Den Haag gaf eerder dit jaar horecaondernemers de mogelijkheid om hun terras uit te breiden met 25 procent vanwege de coronacrisis. Die regeling werd eerder verlengd en nu dus weer.

"Mede dankzij de grotere terrassen in de zomer heeft een flink aantal horecagelegenheden in Den Haag de inkomsten nog enigszins op peil kunnen houden. Die extra plekken in de buitenlucht willen we ook het komend seizoen weer bieden. Hopelijk lukt het de horecaondernemers om met deze grotere terrassen te overwinteren", zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte).

Genieten

Volgens zijn collega Saskia Bruines (Economie) is de extra ruimte hard nodig. "In de herfst- en wintermaanden wordt opnieuw veel van horecaondernemers gevraagd. Er wordt door velen hard gewerkt en met veel creativiteit. Ik vertrouw er op dat we er samen in slagen om veilig en verantwoord te kunnen genieten. Zowel in de zaak, als op het terras."

De Haagse horecaondernemers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid, moeten wel eerst een vergunning aanvragen voor een groter terras vanaf 1 november. Dat is volgens de gemeente belangrijk zodat ook belangen van bewoners kunnen worden meegewogen en het eenvoudiger is voor handhavers om op te treden bij excessen.

Ook de terrasoverkappingen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het winterseizoen kent immers extremere weersomstandigheden dan de zomer. De overkappingen moeten aan minimaal drie kanten open zijn, zodat er voldoende ventilatie is. ​