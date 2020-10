De gemeente Den Haag gaat geen subsidie meer geven aan evenementen waar Zwarte Piet bij aanwezig is. "Den Haag zegt Zwarte Piet gedag", twitterde raadslid Mikal Tseggai (PvdA) dinsdagavond.

De beslissing werd genomen na een motie die Tseggai samen met de Haagse Stadspartij, NIDA, SP en GroenLinks indiende, een jaar geleden.

Bij de landelijke intocht van vorig jaar werd besloten alleen nog roetveegpieten te gebruiken. Ook op het Sinterklaasjournaal hebben de pieten vegen.

Het Haagse college heeft eerder aangegeven de lijn die de NTR (de publieke omroep) trekt, te volgen in het al dan niet gebruiken van roetveegpieten.

Gouden oorringen

Het college laat weten dat hun standpunt steeds is geweest dat in Den Haag de lijn van de landelijke intocht wordt gevolgd. Die koers wordt vastgehouden: de Pieten hebben roet op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen gaan.

"De handschoenen en maillots van de Pieten zijn niet zwart, maar afgestemd op de kleurstelling van het Pietenpak. Het haarwerk is niet uniform maar divers, het varieert van lang, krullend, steil tot kort. De Pieten dragen geen gouden oorringen."

Het college zegt te zien hoe het maatschappelijke debat de afgelopen maanden in een stroomversnelling kwam. Dat, gecombineerd met het feit dat de intocht dit jaar door de coronamaatregelen niet door gaat, zorgen ervoor dat het college zich naar eigen zeggen gesterkt voelt in haar mening "dat in de toekomst met publiek geld gefinancierde viering volledig in lijn met de landelijke intocht, en dus zonder Zwarte Piet, kan worden gevierd."

De komende maanden wordt er in kleine comités nagedacht over een nieuwe vorm van het vieren van Sinterklaas in Den Haag.