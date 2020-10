Een tiental demonstranten heeft vanmiddag geprotesteerd op 't Plein in Den Haag tegen de nieuwe coronamaatregelen. Deelnemers zijn het niet eens met de anderhalvemeterregel en willen geen mondkapje dragen.

Het Plein werd rond 15.00 uur 'schoongeveegd' door de politie.

Volgens calamiteitensite Regio15 waren er zo'n vijftig demonstranten aanwezig op het Plein. Het is nog onduidelijk wie er achter de actie zit. Willem Engel, de voorman van actiegroep VirusWaarheid, liet gisteravond op zijn Facebook-pagina weten ook naar Den Haag te gaan. "Schijnt enorm gezellig te worden, zingen en juichen", schreef hij onder meer.

Gisteravond stuurde Engel een bericht door in een WhatsAppgroep van Viruswaarheid en schreef hij daar zelf bij dat mensen het wel mochten doorsturen, maar niet mochten posten. In het bericht stond de oproep om vanmiddag te demonstreren op het Binnenhof in Den Haag. Daarin worden aanhangers voorbereid op een gewelddadig treffen met de politie. "Wees bereid om klappen te krijgen", staat in het bericht.

Hij zou echter niet achter de inhoud staan. "Ik heb het niet gelezen, het moet er doorheen zijn geglipt." Wel zei hij dat hij vanmiddag naar Den Haag zou gaan voor een interview.

De oproep om in actie te komen ging vanochtend ook rond op sociale media. De politie in Den Haag laat weten op de hoogte te zijn van het voornemen tot een actie op het Binnenhof.

Deze zomer liepen demonstraties van virussceptici op het Malieveld uit op rellen. Andere aangekondigde demonstraties werden verboden door de gemeente Den Haag, omdat er te veel deelnemers werden verwacht.