De organisaties VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling hebben dinsdag op het Plein in Den Haag aan Kamerleden een petitie aangeboden om vijfhonderd alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De petitie is door 106.160 mensen ondertekend.

Op het Plein zijn vijfhonderd lege stoelen neergezet. Die staan volgens de organisaties symbool voor de vijfhonderd kinderen die hier, als het aan het kabinet ligt, niet welkom zijn.

Het gaat om vijfhonderd alleenstaande vluchtelingenkinderen die nu in erbarmelijke omstandigheden verkeren in de Griekse kampen en op het Griekse vasteland, zeggen de organisaties.

Kerken in Nederland luiden gelijktijdig met het aanbieden van de petitie de noodklok, vijfhonderd seconden lang.

Jasper van Dijk (SP), Farid Azarkan (DENK), Merel van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen), Joël Voordewind (ChristenUnie), Attje Kuiken (PvdA) en Niels van den Berge (GroenLinks) nemen de petitie in ontvangst.