De kerkklokken rond het Plein in Den Haag worden dinsdag om 9.30 uur acht minuten en twintig seconden lang geluid. Met de actie wil het Haagse Gemeenschap van Kerken aandacht vragen voor kinderen in vluchtelingenkampen op eilanden in Griekenland.

In totaal luiden de klokken vijfhonderd tellen, precies het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland "op moet nemen uit de kampen", aldus de initiatiefnemers.

Bij de actie hoort een petitie #500kinderen, die inmiddels ruim 100.000 keer is ondertekend. De petitie wordt dinsdag bij de aanvang van de kerkklokactie overhandigd aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer.