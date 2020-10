Bewoners van de Haagse Vruchtenbuurt, die de komende jaren van het gas af willen, krijgen een Europese subsidie om hun plan verder uit te werken. De Vruchtenbuurt vroeg de subsidie samen met negen andere wijken in Zuid-Holland aan.

Voor de opstart van hun project vroegen ze in totaal een bedrag van 3 miljoen euro aan bij de Europese Investeringsbank (EIB).

Het geld van de Europese Investeringsbank zal gebruikt worden om te onderzoeken hoe de omschakeling naar een duurzame energievoorziening haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig kan zijn voor de inwoners.

Voor de Vruchtenbuurt, waar honderden woningeigenaren betrokken zijn bij het project, is er 30.000 euro beschikbaar gesteld. De Haagse wijk wordt gekenmerkt door woningen uit de jaren 30, die niet makkelijk te verduurzamen zijn.

De bewoners hebben de keuze uit meerdere warmtebronnen: warmte halen uit een waterleiding die onder de wijk loopt, warmte halen uit oppervlaktewater in een smal kanaal in de buurt of de geothermiecentrale aan de Leyweg. Bij die laatste optie willen bewoners onderzoeken of de retourwarmte van de centrale als alternatief voor gas kan dienen.

De EIB stelt als voorwaarde voor de subsidie dat de werkzaamheden in de woningen, leidingen en warmtebronnen binnen 3 jaar van start gaan en tot investeringen leiden van minimaal 60 miljoen euro. Omdat de investeringsbank met één partij zaken wil doen, gaat het contact via de provincie Zuid-Holland.