Er zijn zaterdagavond drie bomen omgevallen op de Gedempte Sloot in Den Haag. Hierbij raakte tenminste acht auto's zwaar beschadigd. Er was code geel afgegeven in de regio vanwege harde wind.

Niemand raakte gewond. De brandweer heeft de bomen met meerdere kettingzagen in kleine stukken gezaagd en opgeruimd.

Ook op de Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag is vannacht een auto beschadigd door een omgevallen boom. De boom kwam op de achterruit van de geparkeerde auto terecht.