Het Haagse restaurant Samen is zaterdagavond ontruimd door de politie omdat het te druk was binnen. Er zaten honderden gasten in het restaurant. Samen is op last van de gemeente nu gesloten.

Het all-you-can-eat-restaurant aan de Brasserskade was sinds 1 juli weer open, maar ging de fout in met het naleven van de coronamaatregelen. Er zouden eerder al twee waarschuwingen gegeven zijn.

Binnen zaten teveel mensen, die op stel en sprong het restaurant moesten verlaten. De gasten krijgen een deel van hun geld terug.

Dora uit Delft vierde in het restaurant de veertigste verjaardag van haar dochter. "We zaten net een uur binnen en toen mochten we niet meer eten. Het was: hup, naar buiten".

Een andere gast stond nog wat verbaasd op de parkeerplaats. "We moesten eruit, mochten niks meer eten, niets meer pakken. Ik ben longpatiënt, ik dacht veilig te gaan eten en dan is het niet zo."