Een flinke storm heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend voor schade en overlast gezorgd in Den Haag en omstreken. Meerdere bomen zijn omgewaaid en op auto's terechtgekomen.

Het KNMI heeft voor vrijdagavond voor Zeeland en Zuid-Holland code geel afgegeven, herfststorm Odette kwam over (gedeelten van) het land.

Door de storm zijn er onder meer op de Meppelweg, de Anslostraat en de Heiloostraat in Den Haag bomen omgewaaid. De bomen zijn op geparkeerde auto's terechtgekomen.

Daarnaast is op de Ambachtsgaarde in Den Haag het dak van een aantal portiekwoningen los komen te liggen door de harde wind, dat meldt calamiteitenwebsite Regio15. Een aantal gezinnen heeft de nacht elders doorgebracht.

Melis Stokelaan

Ook op de Melis Stokelaan in Den Haag is vrijdagavond een boom omgewaaid. De boom is op een busje en een auto gevallen en op de bovenleiding van de tram. Tram 9 werd daarom omgeleid.

Doek

In Rijswijk scheurde vrijdagavond een doek van een flat die wordt gerenoveerd. Het doek zweefde over de Prinses Beatrixlaan en dat was gevaarlijk voor het verkeer. De brandweer heeft het doek vastgemaakt.

Daarnaast was er ook op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk een boom omgewaaid en op de weg terechtgekomen. De weg was in de richting van de Prinses Beatrixlaan afgesloten. Agenten hakten de boom in stukken met een kleine hakbijl.

Zaterdagochtend kwam er nog een melding binnen van stormschade op de Overtoom in Delft. Ook kwam er vrijdagavond een melding van stormschade op de Leehoeve in Delft binnen.