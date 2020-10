Het verkeer op de A4 bij Rijswijk is vrijdag ontregeld door een ongeval waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg in de richting van Rotterdam is dicht door een oliespoor op de weg dat is ontstaan door het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur bij Rijswijk-Plaspoelpolder. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er mensen gewond zijn geraakt bij het incident.

Het verkeer richting Den Haag ondervindt hinder op de A4. Rijkswaterstaat heeft de rijbaan afgesloten vanaf Prins Clausplein tot Den Haag-Zuid. Op de aansluitende weg A12 staat ook file door het incident. Vanaf Zoetermeer is het aansluiten in de file richting Den Haag.

De file was rond 16.10 uur de op de A4 opgelopen tot zo'n 14 kilometer vanaf Hoogmade. Het is niet bekend wanneer de weg weer open gaat. De weg moet eerst worden gereinigd.

Rijkswaterstaat heeft vanaf knooppunt Ypenburg een omleiding ingezet. Het verkeer kan hier via A13 en A20 naar Rotterdam.