Zeventien medewerkers van het HagaZiekenhuis in Den Haag zijn vorige week positief getest op het virus. In de drie weken daarvoor waren er gemiddeld zes positieve testuitslagen bij medewerkers.

"Het grootste deel van de geteste medewerkers werkt niet in de directe patiëntenzorg, maar in een kantoor- of ondersteunende functie", laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.

Het werk van besmette medewerkers met zo'n functie kan meestal worden overgenomen door collega’s. Maar dat wil niet zeggen dat het groeiende aantal coronabesmettingen niet voor problemen zorgt bij het ziekenhuis.

Zorgmedewerkers werken 24/7. "Als zij niet kunnen werken zorgt dat direct voor uitdagingen in de werkroosters. Ook zijn medewerkers die thuis wachten op hun testuitslag niet inzetbaar.”

Het ziekenhuis zet alles op alles om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan, maar geeft aan dat dit niet volledig mogelijk is. ,,Dit komt door de extra COVID-patiënten en het personeel dat hierdoor nodig is op de COVID-afdeling en op de Intensive Care.” Daarnaast is er een aantal medewerkers niet inzetbaar omdat zij thuis moet wachten op een testuitslag. ,,Operaties die niet uitgesteld kunnen worden, hebben voorrang.”

Aparte verpleegafdeling voor COVID-patiënten

Sinds maandag heeft het ziekenhuis weer een aparte verpleegafdeling voor COVID-patiënten en de Intensive Care gebruikt sinds woensdag een apart deel van de afdeling voor de zorg van COVID-patiënten.