Het gerechtshof in Den Haag meldt woensdag dat het wil dat de gedragsdeskundigen die deel hebben uitgemaakt van het onderzoek naar de psyche van de 34-jarige Malek F. hun conclusies actualiseren. F. stak op 5 mei 2018 drie mensen neer bij de Haagse Hogeschool in Den Haag.

De drie slachtoffers raakten bij het steekincident ernstig gewond, maar overleefden het wel. F. werd na het incident door de politie neergeschoten en opgepakt, en vervolgens veroordeeld door de rechtbank in Den Haag.

De rechtbank volgde destijds de conclusies van gedragsdeskundigen die stelden dat hij handelde onder invloed van psychotische wanen. Na een eis van vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging legde de rechtbank alleen tbs op. Het Openbaar Ministerie (OM) is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan.

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp was woensdag een tussentijdse zitting van het hoger beroep. F. was niet aanwezig en bleef in zijn cel op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.

Het OM kwalificeert het bloedige geweld als een jihadistische terreurdaad. In het nieuwe onderzoek, onder meer gebaseerd op politieverhoren, zouden tegenstrijdigheden aan het licht zijn gekomen over wat F. heeft verklaard over zijn geloofsovertuiging. In het hoger beroep is de vraag of F. als terrorist of psychiatrische patiënt moet worden beschouwd.

Het Haagse gerechtshof dat het hoger beroep behandelt, bepaalde woensdag dat de gedragsdeskundigen hun onderzoek moeten actualiseren. Het OM wilde een nieuw onderzoek door andere deskundigen laten doen, maar dat verzoek werd afgewezen. De inhoudelijke behandeling van de zaak hoopt het hof in april volgend jaar te kunnen doen.