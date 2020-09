Een auto is woensdagmiddag in de sloot beland na een aanrijding op de kruising van de Hengelolaan met de Maartensdijklaan in Den Haag. De bestuurder van de auto is onderzocht in een ambulance.

De twee auto's knalden rond 14.00 uur op elkaar, waarschijnlijk door een voorrangsfout. Als gevolg van de aanrijding reed een van de betrokken auto's de sloot in.

De inzittende kon zelfstandig uit de auto komen. Beide voertuigen zijn flink beschadigd en weggesleept door een berger.