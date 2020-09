Het huis, de auto en de bankrekeningen van een frauderende ambtenaar van de gemeente Den Haag blijven in beslag genomen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald. Eerder eiste de verdachte dat de inbeslagneming opgeheven zou worden, maar volgens de rechter kon hij niet hard maken dat de gemeente "ondeugdelijk was".

De ambtenaar werd maart dit jaar op staande voet ontslagen. Hij zou als controller van de Dienst Stadsbeheer voor 1,7 miljoen euro gefraudeerd hebben. De verdachte deed dat over een periode van zes jaar door rekeningen te betalen voor opdrachten die niet of nauwelijks werden uitgevoerd. Het geld ging naar bedrijven waar hij connecties mee had.

Na het ontslag legde de gemeente voor ruim 2 miljoen euro beslag op zijn bezittingen in de hoop iets van het gefraudeerde geld terug te zien. De verdachte vreest binnenkort met zijn gezin op straat te staan, omdat ook zijn hypotheek is stopgezet.

Begin juli vocht de ambtenaar zijn ontslag al aan bij de kantonrechter, die hem in het ongelijk stelde. Ook dinsdag kreeg hij geen gelijk. De rechter vond dat de man niet duidelijk had kunnen aantonen dat zijn ontslag door de gemeente niet juist was. Zijn bezittingen blijven in beslag genomen.