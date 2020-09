Een 49-jarige man is dinsdagavond aangehouden voor heling. Hij reed op een gestolen motor over de Prinses Beatrixlaan in Den Haag, waar een agent hem aansprak. Na een korte achtervolging werd hij aangehouden op de Melis Stokelaan.

Toen de man werd aangesproken op de Prinses Beatrixlaan, reed hij er met hoge snelheid vandoor. Motoragenten zetten daarop de achtervolging in. De achtervolging ging over de Guntersteinweg, Schaapweg en de Loevesteinlaan. Op de Melis Stokelaan gaf de man het plotseling op en stopte hij. Hij wilde echter niet meewerken aan zijn aanhouding en begon een worsteling met een agent.



De agenten hielden de man aan op verdenking van heling en namen hem mee naar het politiebureau. De gestolen motor is meegenomen door de politie.