De Haagse Hogeschool heeft dinsdag via een verklaring gereageerd op de video die maandagavond op sociale media verscheen waarin een docente "fantaseert" over het "vermoorden van Thierry Baudet (Forum voor Democratie)".

Een woordvoerder liet maandagavond al weten dat het voorval "tot op de bodem uitgezocht zou worden".

De onderwijsinstelling heeft onderzocht wat er precies is gebeurd en gezegd tijdens de filosofieles waarin de uitspraken werden gedaan. De conclusie van het onderzoek is: "Er is op geen enkele manier sprake van aanzet tot haat of erger", aldus de hogeschool.

In de video is een klein deel van de filosofieles te zien waarin de uitspraken worden gedaan. Het filmpje duurt dertien seconden. "Want als ik wél Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet?", vraagt een docente zich in de video af.

Ethische vraagstukken

"In dit college worden ethische vraagstukken behandeld, dit is onderdeel van het curriculum. In de context van het gehele betoog van de docent is volstrekt duidelijk hoe de vragen, die in het bewuste fragment te zien zijn, zijn bedoeld", aldus de Haagse Hogeschool.

De docente gaf een voorbeeld van onjuist redeneren. "Wij betreuren het dat deze citaten een verkeerde indruk kunnen wekken."